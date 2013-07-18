Парламент Греции проголосовал за жесткую экономию

Новые меры включают в себя увольнение более 4 тыс. работников бюджетной сферы и сокращение финансирования ряда бюджетных отраслей. Голосование прошло на фоне антиправительственной демонстрации у здания парламента, в которой приняли около 3 тыс. человек. Сообщается, что демонстрация прошла мирно, без столкновений с полицией и задержаний.

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Международные кредиторы из Евросоюза (ЕС) и Международного валютного фонда (МВФ) выделили Греции 6,8 млрд евро, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Условием для получения помощи являются продолжение структурных преобразований экономики и приватизация государственных предприятий. Афины должны убедить кредиторов до 19 июля в способности провести масштабные увольнения в госсекторе и реформы в налоговой сфере. В связи с этим правительство Греции пообещало уволить 15 тыс. работников бюджетной сферы до конца 2014 года.