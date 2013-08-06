Пятеро грабителей с битами польстились на богатство водителя "жигулей"
В Николаеве на одной улиц Корабельного района 5 человек в одежде черного цвета и масках совершили нападение на водителя автомобиля марки ВАЗ.
Как сообщили УНИАН в городском управлении милиции, нападение было совершено днем 5 августа.
"Злоумышленники, разбив битами стекла окон автомобиля и, угрожая физической расправой, завладели кошельком с деньгами и личными вещами водителя. После чего сели в автомобиль, который стоял неподалеку, и исчезли", - сообщают в правоохранительных органах.
В милиции не сообщают, сколько денег отобрали у потерпевшего.
Сотрудники милиции принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.
Следственным отделением Корабельного райотдела милиции начато уголовное производство по признакам ст.187 УК Украины (разбой) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.