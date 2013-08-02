В Николаеве запретили вход в горсовет

Как сообщила УНИАН начальник отдела информационного обеспечения горисполкома Наталья Рубан, данное поручение Андриенко подписал еще 16 июля.

Согласно документу, первый вице-мэр руководствовался ст. 9 Закона Украины "Об административных услугах" и во исполнение Программы экономических реформ на 2010 -2014 гг. "Богатое общество, конкурентоспособное общество, эффективное государство".

В частности, Андриенко поручил директору департамента обеспечения деятельности исполнительных органов Николаевского городского совета Светлане Овчинниковой "принять меры об обеспечении возможности доступа в административное здание городского совета исключительно депутатов и сотрудников городского совета и исключительно при предъявлении служебных удостоверений".

Прием граждан, представителей физических и юридических лиц с 1 августа работниками горисполкома осуществляется исключительно в центре предоставления административных услуг.

Как сообщал УНИАН, мэр Николаева Владимир Чайка умер 2 марта.

Сейчас обязанности городского головы исполняет секретарь горсовета Владимир Коренюгин.