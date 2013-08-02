Эксперт: Уровень потребления топлива в Украине стабилизировался
По данным Минэкономразвития, в июне-июле 2013 года потребление топлива осталось на уровне предыдущих пяти лет.
Об этом рассказала заместитель директора департамента развития реального сектора экономики Минэкономразвития Лариса Гребенникова во время круглого стола «Итоги работы ТЭК в первом полугодии 2013: тенденции и проблемы топливного рынка».
Незначительное снижение потребления топлива в первом полугодии Лариса Гребенникова связывает с неблагоприятными погодными условиями в начале года. А некоторое снижение потребления бензина, по мнению эксперта министерства, обусловлено переходом значительного сегмента рынка (особенно – владельцев легковых автомобилей) на сжиженный газ.
«Повышение уровня маржи операторов на украинском рынке произошло из-за колебаний цен на мировых рынках нефтепродуктов», – отметила Лариса Гребенникова.
По ее словам, операторы украинского рынка страхуют себя с помощью этой маржи на случай роста цен на мировых рынках. Для того чтобы иметь оборотные средства на покупку нефтепродуктов и уменьшить количество заемных (кредитных) средств.
Эксперт Минэкономразвития также сообщила, что по договоренности с экспертно-аналитической группой при Минтопэнерго, на сегодня операторы АЗС держат цены на одном уровне – не повышают, и не снижают их. Итак, несмотря на достаточно высокий уровень розничных цен на нефтепродукты, ситуация на отечественном рынке остается стабильной.