Эксперт: Уровень потребления топлива в Украине стабилизировался

Об этом рассказала заместитель директора департамента развития реального сектора экономики Минэкономразвития Лариса Гребенникова во время круглого стола «Итоги работы ТЭК в первом полугодии 2013: тенденции и проблемы топливного рынка».

Незначительное снижение потребления топлива в первом полугодии Лариса Гребенникова связывает с неблагоприятными погодными условиями в начале года. А некоторое снижение потребления бензина, по мнению эксперта министерства, обусловлено переходом значительного сегмента рынка (особенно – владельцев легковых автомобилей) на сжиженный газ.

«Повышение уровня маржи операторов на украинском рынке произошло из-за колебаний цен на мировых рынках нефтепродуктов», – отметила Лариса Гребенникова.

По ее словам, операторы украинского рынка страхуют себя с помощью этой маржи на случай роста цен на мировых рынках. Для того чтобы иметь оборотные средства на покупку нефтепродуктов и уменьшить количество заемных (кредитных) средств.

Эксперт Минэкономразвития также сообщила, что по договоренности с экспертно-аналитической группой при Минтопэнерго, на сегодня операторы АЗС держат цены на одном уровне – не повышают, и не снижают их. Итак, несмотря на достаточно высокий уровень розничных цен на нефтепродукты, ситуация на отечественном рынке остается стабильной.