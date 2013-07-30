В Кабмине обещают закупить новые автобусы и троллейбусы для Винницы

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время рабочей поездки в областной центр, где он вместе с министром социальной политики Натальей Королевской ознакомился с работой одного из отделений Центра административных услуг "Прозрачный офис".

"Недавно правительство одобрило проект "По обновлению подвижного состава автобусного и троллейбусного парков" в Виннице. Им предусматривается приобретение 40 новых троллейбусов и 30 новых автобусов", - отметил Сергей Арбузов.

Также он сообщил, что на заседании Кабинета министров был одобрен проект строительства в Виннице трамвайной линии.

"Реализация этих проектов поможет разгрузить магистральные улицы города, избежать дублирования маршрутов и создаст безопасные условия перевозок. Это будет конкретное проявление работы общегосударственной правительственной программы", - добавил первый вице-премьер.

Как известно, проекты будут финансироваться за счет местного и государственного бюджетов в соотношении 50 на 50.