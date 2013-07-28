Выездные приемы руководства МВД охватят почти пол-Украины за пять дней

Так, запланированы встречи руководства аппарата МВД состоятся в период с 29 июля по 3 августа 2013 года, сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины.

В соответствии с обнародованным графиком приемов, в Винницкой области с гражданами в течение 30-31 июля будет встречаться первый заместитель начальника Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра (ГНИЭКЦ) Андрей Коструб;

в Днепропетровской области 31 июля и в течение 1-3 августа выездной прием граждан проведет первый заместитель начальника Главного штаба МВД Украины Алексей Сергеев;

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в Кировоградской области 30-31 июля - заместитель начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения – начальник управления информационно-телекоммуникационных систем Вадим Наумов;

в Житомирской области 2-3 августа - начальник Департамента ГАИ МВД Украины Владимир Астапкович;

в Запорожской области 29-30 июля - заместитель начальника Главного штаба – начальник оперативного управления Михаил Андрунькив;

в Херсонской области 30-31 июля и 1 августа выездной прием граждан проведет первый заместитель руководителя Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Иван Ожеловский;

в Харьковской области 1-2 августа - начальник Управления борьбы с киберпреступностью Максим Литвинов;

в Полтавской области в течение 29-31 июля - начальник инспекторского управления ГШ Владимир Гулак;

в Сумской области 30-31 июля выездной прием граждан проведет заместитель начальника Департамента общественной безопасности – начальник управления участковых инспекторов милиции Аркадий Запорожцев;

в Черниговской области 30-31 июля - заместитель начальника Департамента госслужбы охраны Владислав Красавин.