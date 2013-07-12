Захарченко обязал руководителей УМВД ездить по области для приема граждан

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью министерства, об этом он заявил сегодня на заседании коллегии МВД.

По словам Захарченко, таким образом должен быть обеспечен эффективный контроль за соблюдением подчиненными требований дисциплины и законности, полной регистрацией обращений граждан, их своевременным и качественным рассмотрением.

«Население должно доверять милиции, люди не должны бояться приходить, предоставлять информацию, делать заявления в органы внутренних дел», – подчеркнул Захарченко.

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Как отметили в УСО, чтобы избежать нарушений в сфере регистрации обращений людей, специалистами МВД было создано специальное программное обеспечение. С его помощью будет обеспечивается мгновенная регистрация сообщений граждан на всех этапах – от районного отдела внутренних дел до дежурной части МВД.

Кроме того, граждане будут иметь возможность обратиться непосредственно к своему участковому с помощью геоинформационной системы «Участковый инспектор милиции», созданной по инициативе министра внутренних дел. Эта система в ближайшее время начнет функционировать на базе ведомственного сайта МВД. Люди будут иметь возможность оставить информацию для своего участкового инспектора, задать ему любой вопрос.

«Также мы планируем наполнить этот ресурс информацией о начальниках районных, городских и других отделов милиции, к которым также можно будет обращаться гражданам через наш сайт», – сказал Захарченко.