Янукович и Путин - в Севастополе, там начался морской парад

Командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Александр Витко и командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Юрий Ильин на одном катере обходят парадный строй кораблей и приветствуют моряков, передает РИА Новости.

Накануне в Крыму шел сильный дождь и был сильный ветер, региональное управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям объявило на воскресенье штормовое предупреждение, но к утру погода улучшилась, сейчас в городе солнечно, волн на море нет.

В центре Севастополя собрались десятки тысяч человек, чтобы увидеть парад и военно-спортивный праздник, на котором флоты Украины и России продемонстрируют свои боевые возможности. Сотрудник украинской милиции, дежурящий на центральной севастопольской площади, сообщил РИА Новости, что на южном берегу севастопольской бухты находятся более 30 тысяч человек, число людей продолжает расти.

Президенты России и Украины прибыли в город для участия в праздновании.

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Они прибудут на парад после освящения звонницы храма святого Владимира в Херсонесе.

Как передает корреспондент УНИАН, украинские ВМС в время парада и военно-спортивного праздника представлены более чем 20 кораблями, катерами и судами, 10 единицами вооружения и военной техники, 5 шлюпками Ял-6. Это, в частности, такие корабли, как фрегат «Гетьман Сагайдачний», корабль управления «Славутич», большой десантный корабль «Костянтин Ольшанський», большая подводная лодка «Запоріжжя», корвет «Хмельницький», противолодочный корвет «Тернопіль», ракетный корвет «Придністров’я», морские тральщики, быстроходные катера и тому подобное.

Кроме того, в параде кораблей принимают участие спасательное судно от Севастопольского морского торгового порта и корабль морской охраны от Государственной пограничной службы Украины.

Парадом кораблей командуют первый заместитель командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Сергей Елисеев и начальник штаба - первый заместитель командующего ЧФ РФ контр-адмирал Александр Носатов, принимают парад командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин и командующий ЧФ РФ вице-адмирал Александр Витко.

Военно-спортивный праздник состоит из 15 эпизодов, он организован с целью демонстрации боевых возможностей сил двух флотов.

Праздник открыло прохождение в кильватерном строю ракетного корабля на воздушной подушке «Бора» (ЧФ РФ) с государственными флагами РФ и Украины и большой подводной лодки «Запоріжжя» (ВМС ВС Украины) с военно-морскими флагами Украины и РФ.

По случаю празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси впервые будет проведен эпизод «Крещения Киевской Руси Владимиром Великим».

Кроме того, состоятся театрализованное представление «Нептун-2013», эпизоды «Подводный десант. Выход на причал 33 богатырей», «Показ возможностей тральних сил по уничтожению морских минных заграждений противника», «Показ возможностей противолодочных сил по уничтожению подводных лодок противника» и другие мероприятия.

В проведении парада и военно-спортивного праздника от двух флотов задействовано около 5 тысяч человек личного состава.

По завершении военно-спортивного праздника севастопольцев и гостей города на причале морского вокзала ожидает показ образцов вооружения и военной техники.