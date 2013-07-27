Милиция задержала 6 активистов за митинг на Майдане
12:15, 27 июля 2013Политика
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Милиция задержала шестерых активистов за незаконное проведение митинга на Майдане Независимости.
В Киеве милиция задержала шестерых активистов, среди которых были участники врадиевского шествия, за незаконное проведение митинга на Майдане Независимости.
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Как передает корреспондент УНИАН, к участникам врадиевского шествия, которые уже неделю проводят бессрочную акцию протеста против произвола милиции на Майдане Независимости, подошли около 30 правоохранителей с требованием прекратить митинг. После отказа милиция задержала активистов и отвела их в автозак. По словам очевидцев, среди задержанных были участники врадиевского шествия.
Правоохранители от комментариев отказываются и причины задержания не называют.
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