Милиция задержала 6 активистов за митинг на Майдане

В Киеве милиция задержала шестерых активистов, среди которых были участники врадиевского шествия, за незаконное проведение митинга на Майдане Независимости.

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Как передает корреспондент УНИАН, к участникам врадиевского шествия, которые уже неделю проводят бессрочную акцию протеста против произвола милиции на Майдане Независимости, подошли около 30 правоохранителей с требованием прекратить митинг. После отказа милиция задержала активистов и отвела их в автозак. По словам очевидцев, среди задержанных были участники врадиевского шествия.

Правоохранители от комментариев отказываются и причины задержания не называют.