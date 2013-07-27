Празднование Дня крещения Киевской Руси начнется с молебна в Лавре (программа)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, сегодня, 27 июля, в 9:00 начнется торжественная литургия в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре УПЦ.

В 10:00 начнется Божественная литургия по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси во Владимирском патриаршем кафедральном соборе УПЦ КП (бульвар Тараса Шевченко, 20).

Также в 10:00 начнется торжественная праздничная Литургия Украинской автокефальной православной церкви в помещении Андреевской церкви (Андреевский спуск, 23).

В 10:00 начнется торжественный молебен возле памятника Святому Равноапостольному князю Владимиру (возглавят предстоятели Поместных православных церквей) с участием Президента Украины Януковича, глав иностранных государств и правительств, государственных и общественных деятелей, верующих.

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В 17:00 на Соборной площади Киево-Печерской лавры состоится вечернее богослужение.

В 17:00 начнется Всенощное бдение по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси во Владимирском патриаршем кафедральном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В 18:00 начнется праздничный концерт на Крещатике, приуроченный к 1025-летию крещения Киевской Руси, который проводит Международная общественная организация «День Крещения Руси» при содействии киевской городской власти.

28 июля в 9.00 начнется Архиерейская служба Римско-католической церкви возле памятника Святому Равноапостольному князю Владимиру на Владимирской горке.

В 10.00 Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, в сослужении епископата и духовенства Киевского Патриархата, проведет Богослужение во Владимирском патриаршем кафедральном соборе.

По завершении литургии (после 12.00) состоится Крестный ход от Владимирского собора к памятнику святому Владимиру. Крестный ход будет двигаться по улице Владимирской, через Софийскую площадь - к парку «Владимирская горка».

На 21.00 запланировано официальное открытие отреставрированной Колонны Магдебургского права (Памятник Магдебургскому праву, ул. Набережное шоссе, 6). Там же состоится концерт и светомузыкальное шоу.