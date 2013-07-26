Кирилл прибыл в Киев (фото)

22:00, 26 июля 2013
Общество
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В Украину прибыл Патриарх РПЦ Кирилл.

Патриарх кирилл

На вокзале его встречали представители украинской власти во главе с вице-премьер-министром Константином Грищенко и украинской церкви во главе с митрополитом УПЦ МП Владимиром (Сабоданом).

Кирилл и Сабодан

Патриарх Кирилл не стал подходить к верующим, а сразу проследовал к черному "Мерседесу" и уехал.

Андріївський хрест, Кирил, Хрещення Русі
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