Кирилл прибыл в Киев (фото)

На вокзале его встречали представители украинской власти во главе с вице-премьер-министром Константином Грищенко и украинской церкви во главе с митрополитом УПЦ МП Владимиром (Сабоданом).

Патриарх Кирилл не стал подходить к верующим, а сразу проследовал к черному "Мерседесу" и уехал.