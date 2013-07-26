Кирилл прибыл в Киев (фото)
22:00, 26 июля 2013Общество
2737 0
В Украину прибыл Патриарх РПЦ Кирилл.
Кирилл прибыл отдельным поездом
На вокзале его встречали представители украинской власти во главе с вице-премьер-министром Константином Грищенко и украинской церкви во главе с митрополитом УПЦ МП Владимиром (Сабоданом).
Кирилл и Сабодан
Патриарх Кирилл не стал подходить к верующим, а сразу проследовал к черному "Мерседесу" и уехал.
В Украину доставили Андреевский крест
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter