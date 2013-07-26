В Житомирской области нашли тело утонувшего во время учений солдата
Водолазы сегодня утром, 26 июля, нашли тело 21-летнего солдата-контрактника, который накануне утонул во время учений в реке Гнилопять на Житомирском полигоне.
Как сообщили УНИАН в Житомирской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в военной сфере Центрального региона Украины, тело погибшего доставят в Хмельницкую область, на родину солдата.
Похоронят солдата завтра, 27 июля, в его родном селе в Полонском районе Хмельницкой области.
Погибший солдат прослужил в вооруженных силах меньше месяца.
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Солдаты с полной боевой выкладкой после переправы через реку Гнилопять не досчитались одного контрактника. Тело солдата начали искать вчера.
Спасатели говорят, что в том месте, где утонул солдат, сильное течение и очень глубоко – в некоторых местах до 8 метров глубины.
Как сообщал УНИАН, 25 июля на базе 240-го центра подготовки подразделений в Житомирской области во время проведения занятий по боевой подготовке погиб военнослужащий по контракту.
По предварительной информации, выполняя задачу по форсированию водного препятствия, он не справился с сильным течением и утонул. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, по факту гибели военнослужащего проводится служебное расследование.
Руководство Министерства обороны и ВСУ выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.