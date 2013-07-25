В Житомирской области во время военных учений утонул десантник

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник.

По информации собеседника агентства, инцидент произошел сегодня около 10.00 во время преодоления бойцом-контрактником разведывательной роты Андреем Олийныком водного препятствия — реки Гнилопять.

По состоянию на 13.00 тело погибшего еще не найдено.

На месте происшествия работают соответствующие оперативные группы реагирования.