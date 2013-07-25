В Житомирской области во время военных учений утонул десантник
14:18, 25 июля 2013Общество
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На одном из военных полигонов в Житомирской области во время учений утонул военнослужащий 95-й аэромобильной бригады.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник.
По информации собеседника агентства, инцидент произошел сегодня около 10.00 во время преодоления бойцом-контрактником разведывательной роты Андреем Олийныком водного препятствия — реки Гнилопять.
По состоянию на 13.00 тело погибшего еще не найдено.
На месте происшествия работают соответствующие оперативные группы реагирования.
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