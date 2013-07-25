В Харькове осудили банду квартирных воров

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на и.о. начальника управления прокуратуры области Александра Цымбалистенко.

По его сведениям, на прошлой неделе, заслушав дело, Московский районный суд Харькова признал виновными участников организованной преступной группы по ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная организованной группой) УК Украины.

Суд установил, что четверо жителей Полтавской области в возрасте от 27 до 36 лет с ноября по декабрь 2010 года совершили 17 квартирных краж в Харькове. Из помещений харьковчан они забирали золотые изделия, компьютерную технику и деньги. Всего потерпевшим причинено более 250 тыс. грн вреда.

Двум преступникам присудили по 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Еще одному наказание назначено с испытательным сроком на 3 года. В отношении четвертого члена банды вынесено постановление о закрытии уголовного дела в связи со смертью подозреваемого – он покончил жизнь самоубийством в Харьковском СИЗО.

Приговор суда еще не вступил в силу. В настоящее время прокуратура области готовит апелляционную жалобу на несоответствие наказания тяжести преступлений. В частности, гособвинитель не согласился с мерой наказания в виде испытательного срока.