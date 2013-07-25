В Житомирской области перекрыли дорогу - люди требуют зарплату

Как сообщила корреспонденту УНИАН сотрудник Сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, "сегодня около 8 часов утра в дежурную часть Овручского РО УМВД Украины в Житомирской области поступило сообщение о том, что работники одного из предприятий района пытаются перекрыть движение транспортных средств на автодороге "Выступовичи – Житомир".

Номерчук уточнила, что на 39-м километре автодороги утром собралось около ста человек из числа работников Овручского ГОК «Кварцит». Люди ходили по пешеходному переходу, чтобы привлечь внимание власти и органов местного самоуправления к ситуации, сложившейся на предприятии. Они требуют выплатить им задолженность по заработной плате за 2012 год.

"Общественный порядок охраняло около 15 работников милиции. Митингующие ходили по пешеходному переходу с перерывом 10 минут, пропуская транспортные средства, таким образом, не блокируя транспортное движение по автодороге. В 9.30 люди разблокировали указанную дорогу и ожидали встречи с представителями власти", - уточнила Номерчук.

Сегодня, 25 июля, в поселке Первомайское Овручского района Житомирской области должно состояться акционерное собрание Овручского ГОК «Кварцит». Объявление о нем было опубликовано в начале июля в Бюллетене ценных бумаг Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «ОТП Банк», в 2008 году завод взял кредит в банке на сумму более $37 млн под залог своего имущественного комплекса. Однако с апреля 2009 года комбинат перестал платить по ссуде. Переговоры с руководством комбината и представителями владельца результатов не дали, а в ноябре 2012 года завод был остановлен.

“В таких условиях “ОТП Факторинг Украина” от имени группы компаний OTP Group принял решение реализовать свое право владельца ипотеки путем приобретения права собственности на имущественный комплекс”, – отметила пресс-служба банка.

Новый владелец 9 февраля 2013 года назначил своих представителей и установил на предприятии новую службу охраны. Тогда же он заявил о намерении создать на базе предприятия новую компанию и инвестировать в бизнес 15 млн грн.

В то же время коллектив завода заявил о якобы рейдерском захвате их предприятия. Комментируя эту информацию, милиция тогда подтвердила, что имущество предприятия перешло к банку. В то же время правоохранители не отрицали, что в коллективе завода сложилась напряженная обстановка.

В феврале п.р. следственным отделением Овручского РО УМВД Украины в Житомирской области открыто уголовное производство по ч.1 ст.175 (невыплата заработной платы) Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование которого в настоящее время продолжается.

Справка УНИАН: ПАО "Овручский ГОК "Кварцит" - основной поставщик кварцитовой продукции и щебня для огнеупорной, ферросплавной, металлургической и строительной промышленности в Украине, странах СНГ и Восточной Европе. Комбинату принадлежит уникальное (почти 90% в Украине) месторождение кварцитов.

Публичное акционерное общество «ОТП Банк» работает на украинском рынке с 1998 года. Его стопроцентным владельцем является крупнейший венгерский банк OTP Bank Plc. АО «ОТП Банк» является ядром группы финансовых компаний ОТП в Украине, в состав которой входят КУА «ОТП Капитал», «ОТП Лизинг» и «ОТП Факторинг Украина».