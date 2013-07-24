Украина вошла в тройку стран с наименее доступным бензином в Европе - рейтинг

14:52, 24 июля 2013
Общество
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Цены на бензин в Украине одни из самых низких в Европе, однако несмотря на это топливо обходится для жителей страны чуть ли не дороже всех.

Рейтинг был составлен на основании данных статистики государств Европы

Об этом свидетельствуют подсчеты агентства РИА Рейтинг, составившего рейтинг европейских стран по ценам на 95-ый бензин. Как оказалось, дешевле, чем в Украине (10,86 грн), он продается только в странах Таможенного союза - России (7,67 грн), Казахстане (7,47 грн) и Беларуси (7,17 грн), отмечает LB.ua.

Однако при этом на среднюю "чистую" (после вычета налогов и социальных выплат) заработную плату в Украине можно купить всего 230 литров бензина, тогда как в России - 753 литра, в Казахстане - 650 литров, в Беларуси - 422 литра.

Хуже, чем в Украине, ситуация с доступностью бензина обстоит только в Болгарии, где при цене в 13,70 грн на среднюю зарплату можно купить всего 218 литров. На третьем месте с конца разместилась Румыния. Там за среднюю зарплату можно купить 279 литров топлива при цене в 13,36 грн.

Самый дорогой бензин в Европе продается в Норвегии - 19,42 грн за литр. Однако высокие доходы населения позволяют им не сильно беспокоиться об этом. На среднюю зарплату в этой стране можно приобрести почти 2,2 тыс. литров. Больше всего бензина могут себе позволить в Люксембурге - 2344 литра при цене в 13,90 грн.

Рейтинг был составлен на основании данных статистики государств Европы по состоянию на начало второго полугодия 2013 года по ценам на бензин с октановым числом 95 (в России с октановым числом 95 и выше).

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