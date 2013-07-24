Украина вошла в тройку стран с наименее доступным бензином в Европе - рейтинг

Об этом свидетельствуют подсчеты агентства РИА Рейтинг, составившего рейтинг европейских стран по ценам на 95-ый бензин. Как оказалось, дешевле, чем в Украине (10,86 грн), он продается только в странах Таможенного союза - России (7,67 грн), Казахстане (7,47 грн) и Беларуси (7,17 грн), отмечает LB.ua.

Однако при этом на среднюю "чистую" (после вычета налогов и социальных выплат) заработную плату в Украине можно купить всего 230 литров бензина, тогда как в России - 753 литра, в Казахстане - 650 литров, в Беларуси - 422 литра.

Хуже, чем в Украине, ситуация с доступностью бензина обстоит только в Болгарии, где при цене в 13,70 грн на среднюю зарплату можно купить всего 218 литров. На третьем месте с конца разместилась Румыния. Там за среднюю зарплату можно купить 279 литров топлива при цене в 13,36 грн.

Самый дорогой бензин в Европе продается в Норвегии - 19,42 грн за литр. Однако высокие доходы населения позволяют им не сильно беспокоиться об этом. На среднюю зарплату в этой стране можно приобрести почти 2,2 тыс. литров. Больше всего бензина могут себе позволить в Люксембурге - 2344 литра при цене в 13,90 грн.

Рейтинг был составлен на основании данных статистики государств Европы по состоянию на начало второго полугодия 2013 года по ценам на бензин с октановым числом 95 (в России с октановым числом 95 и выше).