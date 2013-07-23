Группа «Першого грудня» решила заняться земельной реформой

Общественные деятели инициативной группы «Першого грудня» предлагают в начале осени 2013 года провести национальное собрание по вопросу проведения земельной реформы в Украине, по результатам которого предложить государству ряд изменений в законодательство для улучшения ситуации в сельскохозяйственной сфере.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители инициативной группы.

сказал президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

«В начале осени, в сентябре месяце, мы хотим собраться все вместе и предложить конкретные шаги по урегулированию вопросов, которые касаются земли. Если власть учтет наши предложения, начнет реализовывать их через законы, тогда в следующем году ситуация в сельском хозяйстве и в сельской местности улучшится», -

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«Мы инициируем национальный круглый стол, на котором выработаем и предложим новые нормы и правила игры», - подтвердил слова Козаченко председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины Иван Томич.

Также инициативная группа презентовала документ «О земле и хозяевах», в котором они акцентировали внимание на необходимых изменениях в земельной реформе.

«В документе речь идет о том, что в Украине уникальная ситуация с землей... Благодаря нашей земле мы имеем возможность утроить производство валовой продукции в условиях, когда вся планета испытывает голод, когда каждый день умирают 30 тыс. людей из-за голода. Украина имеет такие колоссальные возможности благодаря только одному средству производства, которое называется земля», - сказал Козаченко.

По мнению представителей «Першого грудня», высокий уровень коррупции мешает проводить земельную реформу в Украине, потому проводить ее нужно под постоянным контролем общественности. Также необходимо прийти к общенациональному консенсусу по вопросам земли не только между политиками и представителями бизнеса, но и с привлечением представителей общественности. При этом нужно акцентировать внимание на перспективе и на выработке конкретных планов.

Кроме того, в рамках презентованного документа общественные деятели предлагают приостановить введение рынка земли.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович заявил, что власть без согласия общественности не будет предпринимать никаких шагов, связанных с оборотом земель сельскохозяйственного назначения.

По его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы в процессе земельной реформы были защищены, в первую очередь, интересы крестьян, чтобы не допустить их «обезземеливания», реформа также должна способствовать реализации их прав, прекратить теневую приватизацию земли.

При этом Президент отметил, что он не удовлетворен темпами проведения реформ в аграрном секторе.

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения)», которым предусмотрено продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

Справка УНИАН. Инициативная группа «Першого грудня» - объединение, созданное в 20-ю годовщину референдума за независимость Украины известными интеллектуалами и общественными деятелями в ответ на обращение трех традиционных украинских церквей (Украинской православной церкви Московского патриархата, Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской греко-католической церкви). В нее входят известнейшие представители национальной интеллигенции: Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, Владимир Горбулин, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Вадим Скуратовский, Игорь Юхновский.

Инициативная группа «Першого грудня» видит своей миссией установление в стране правил игры, основанных на общечеловеческих ценностях, которые сегодня востребованы украинским обществом.