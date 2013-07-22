Украина отчиталась ЕС о выполнении первой фазы Плана по либерализации виз

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, отчет передал генеральному директору Генерального директорату Европейской комиссии «Внутренние дела» Стефано Мансервизи сегодня в Брюсселе заместитель министра иностранных дел Украины – руководитель аппарата Андрей Олефиров.

По результатам рассмотрения этого доклада Еврокомиссией государства-члены ЕС будут рассматривать вопрос относительно перехода ко второй фазе выполнения упомянутого Плана действий, говорится в сообщении.

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Олефиров подчеркнул, что Украина одобрила подавляющее большинство законодательных актов, предусмотренных первой фазой Плана действий, который создает предпосылки для одобрения такого решения в ближайшее время.

Украинская сторона отметила, что введение безвизового режима для граждан Украины будет способствовать осознанию обществом преимуществ европейской интеграции, подчеркнули в МИД.

Как сообщал УНИАН, Украина получила План действий по либерализацию визового режима в конце 2011 года. До сих пор Киеву не удалось внести изменения в законодательство относительно запрещения дискриминации, которые требует План действий.