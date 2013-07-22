Янукович поручил обеспечить украинцев доступными фруктами и овощами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время встречи Януковича с председателем Херсонской областной государственной администрации Николаем Костяком в Крыму.

«Президент четко поставил задачу, как она (плодоовощная продукция) будет реализовываться, по какой цене, будет ли эта цена доступна для наших людей. Все это мы обсудили с Президентом, он дал четкие задания», - сказал Костяк.

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По его словам, сегодня Херсон выращивает более 2 млн тонн плодоовощной продукции благодаря капельному орошению.

Кроме того, Костяк доложил Президенту о завершении сбора урожая ранних зерновых в области. «В прошлом году мы собрали всего немного более 1 миллиона тонн зерновых культур, а в этом году, благодаря тем прогрессивным технологиям, которые сегодня применяются в Херсонской области, мы собрали уже только ранних зерновых более 1 миллиона тонн», - сказал он. Председатель Херсонской ОГА отметил, что 90% нынешнего урожая составляет продовольственное зерно.

Также во время встречи был обсужден вопрос противопожарных мер во время сбора урожая. Костяк рассказал о прошлогодних пожарах, которые возникали из-за засушливого лета. «В Херсонской области был большой пожар. Когда я увидел, что мы сами не справимся с этим происшествием, то я обратился лично к Президенту Украины Виктору Януковичу, который дал указания и было задействовано Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство здравоохранения, Министерство обороны. И совместными усилиями мы ликвидировали пожар», - сказал он.

«Президент держит руку на пульсе. Я это вижу, чувствую», - цитирует пресс-служба слова Костяка.