«Врадиевское изнасилование»: следователи рассказали о «козыре» защиты Дрыжака

Об этом пишут «Вести», отмечая, что в понедельник прокуратура Николаевской области собирается созвать пресс-конференцию и отчитаться об итогах дела о разбойном нападении и изнасиловании 29-летней жительницы Врадиевки Ирины Крашковой. Как узнали «Вести» из источников в прокуратуре, следователи собираются направить в суд дело егеря Сергея Рябиненко и милиционеров Евгения Дрыжака и Дмитрия Полищука в суд уже в конце августа.

«Дело нашумевшее, поэтому прокуратура заинтересована уложиться в двухмесячный срок, без продлений, - рассказали на условиях анонимности в следствии. – Единственная загвоздка - могут не успеть завершить все экспертизы, а там их около полусотни». Следователи утверждают, что арест Дрыжака, который заканчивается 15 августа, будет продлен и никакой подписки о невыезде он не увидит.

Издание напоминает, что главным козырем защиты Дрыжака может стать информация от мобильного оператора, которая докажет что телефон его был в райотделе. Хотя следствие считает это смешным алиби: оперуполномоченный знал о мониторинге и специально не брал с собой трубку. Не исключено, что к обвинению Дрыжака может добавиться еще и служебная статья: он покинул райотдел во время дежурства и унес ключи от оружейной комнаты. Также следствие сейчас разбирается, кто из родных Дрыжака и Полищука предлагал семье Рябиненко 80 тыс. долларов за то, чтобы он выгородил милиционеров. Не исключено, что будет еще одно дело по посредникам, предлагавшим взятку, если окажется, что к этому причастны коллеги-милиционеры. Напомним, родители Рябиненко отказались и ответили посредникам, предлагавшим взятку от оборотней в погонах: «Пусть наш Сергей отвечает за то, что сделал».

Представитель потерпевшей Ирина Поспелова рассказывает, что жертве насильников – Ирине Крашковой - можно выписываться из больницы, но врачи рекомендуют ей побыть в больнице еще две недели. Позже Крашковой понадобится серия операций, однако первую можно будет провести не раньше чем через полгода. Как рассказала Поспелова, сейчас она добивается переквалификации статьи из «Нанесение тяжких телесных повреждений» на «Покушение на убийство». Ведь насильники сделали все, чтобы убить Ирину, а она выжила вопреки их действиям. По второй статье злоумышленникам может грозить даже пожизненное.

По теме: Из-за врадиевского дела уволили начальника милиции Николаевщины

Ранее сообщалось, что адвокаты Крашковой предлагают переквалифицировать действия «врадиевских насильников» в «законченное покушение на умышленное убийство». Адвокаты Радецкий и Стельмах, представляющие интересы Ирины Крашковой, сообщают, что распространенная в СМИ информация, что якобы Ирина Крашкова отказывается давать какие-либо показания или объяснения является неправдивой. Об этом УНИАН сообщили в адвокатском объединении Intel-Pravis.

Прокуратурой Николаевской области проводятся такие следственные действия, как опрос подозреваемых и потерпевших, перекрестный допрос. Ирина Крашкова дает показания, которые соответствуют ее первичным показаниям.

Один из подозреваемых активно содействует органам следствия и дает показания, совпадающие с показаниями Ирины Крашковой. Однако, адвокаты выражают беспокойство по поводу квалификации уголовного преступления. Они на основании показаний, которые предоставляет потерпевшая Ирина Крашкова и один из подозреваемых считают, что совершенное лицами преступление требует квалификации как покушение на умышленное убийство.