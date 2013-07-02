Неизвестный выстрелил в 10-летнего ребенка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, 30 июня в дежурную часть Кировского райотдела милиции г. Донецка поступило сообщение, что неизвестный ранил 10-летнего ребенка. Ребенок был доставлен в больницу. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей.

Сотрудниками милиции проводится проверка.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4. ст.296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия либо иного предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.