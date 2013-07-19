Суд дал иностранцам сроки за прослушку мобильных телефонов украинцев

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на пресс-службу СБУ, оба иностранца попали в поле зрения спецслужб в 2010 году, когда они незаконно ввезли в Украину специальную аппаратуру, предназначенную для прослушивания мобильных разговоров и начали поиск потенциальных покупателей, желая получить за этот прибор 450 тыс. евро.

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В мае 2010 года они нашли покупателя. Перед продажей решили проверить работу прибора и наладили прослушивание нескольких номеров мобильных телефонов. В тот же день в Киеве сотрудники СБУ задержали иностранцев.

Согласно решению суда, оба признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ч.2 ст.163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер ), ч.2 ст.28, ч.1 ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч.2 ст.359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.