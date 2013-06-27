Украинские спецслужбы прослушивают украинцев - генерал-лейтенант СБУ

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генерал-лейтенант Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Скипальский на пресс-конференции.

"Запомните, для разведки, если поставлена задача, нет слова "невозможно"... Если цель поставлена, то технические возможности прослушивания есть. На каждом шагу мы знаем, что наших граждан прослушивают как здесь, так и за рубежом. Все зависит только от того - представляет это интерес для спецслужбы или не представляет ", - заявил Скипальский.

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По его словам, 99,9% граждан Украины не интересуют спецслужбы, поскольку они законопослушные. Но Скипальский также сказал, что если некое лицо заинтересует спецслужбы, то ему "от спецслужб не спрятаться".