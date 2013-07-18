В Херсоне милиционеры с детьми вышли митинговать в свою поддержку

В Херсоне на митинг в поддержку милиции собралась почти тысяча бывших и нынешних сотрудников милиции.

Как сообщает корреспондент УНИАН, инициаторами митинга выступили ветераны милиции вместе с профсоюзом облуправления МВД.

Участники акции пришли с плакатами «Милиция и народ – едины!», «Милиция – зеркало народа Украины!», «Ветераны и профсоюз Херсонщины поддерживают Министра МВД!» и другие. Вместе с работниками милиции в акции принимали участие и их дети. Малыши держали плакат «Я горжусь папой - милиционером!».

Митинг проходил в центре Херсона возле мемориала Погибшим милиционерам (в парке им. Ленина напротив здания облуправления МВД).

Главным требованием собравшихся было вмешательство Президента и конкретная его помощь в проблеме, возникшей после событий во Врадиевке.

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«Мы будем обращаться к Президенту Украины Виктору Януковичу, чтобы он всеми своими силами, всеми доступными средствами и методами выступил за соблюдение Конституции и законов. Ничего нового не надо выдумывать, нужно просто соблюдать действующие законы. Есть конкретные Правила применения спецсредств и оружия, нужно их выполнять. Они предписывают применение исключительно в случае нападения на охраняемые объекты и здания," - отметил экс-заместитель начальника облУМВД области, член Почетной коллегии при УМВД, полковник в отставке Сергей Глыгач.

И, по его словам, если милиционера, который, выполняя Правила, выстрелом убил человека, садят, то "это анахронизм, маразм". "Чтобы такого не было, нужно, чтоб законы выполняли все, без исключения», - убежден Глыгач.

Ветераны считают, что, теоретически, преступление может совершить любой правоохранитель. Такие случаи были всегда: и в СССР, и в независимой Украине. Проблема в том, что на этот раз преступление стало причиной своеобразного «снежного кома». По мнению собравшихся, в стране создан опасный прецедент, что можно безнаказанно громить райотделы милиции. По словам Глыгача, таким образом, к бандитам может попасть оружие "и что в этом случае будет говорить народ?".

На митинге собравшиеся единогласно решили, что нужно немедленно обращаться за помощью к руководству страны чтобы сделать все, чтобы фамилии работников милиции не появились на мемориале Погибшим милиционерам.

«Сейчас задача правоохранителей – защитить самих себя, как бы абсурдно это ни звучало, потому что картами политиканов разыгрываются жизни и судьбы милиционеров», - уверен председатель Херсонской областной организации профсоюза работников милиции Александр Кузнецов.

Митинг продолжался около 40 минут.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, в Киеве начали бессрочный митинг жители Врадиевки Николаевской области, которые пришли пешком в столицу после событий в их поселке, когда милиционеры избили и изнасиловали местную жительницу. Они требуют уволить Виталия Захарченко с должности министра внутренних дел Украины и переаттестации общественными комиссиями всех работников милиции.

В ряде других городов Украины прошли митинги солидарности со врадиевцами.

Также сегодня в разных городах Украины проходят акции в поддержку правоохранителей. В Донецке на такой митинг собрались около 300 работников и ветеранов правоохранительных органов.