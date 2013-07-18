На Домбровском карьере сложилась чрезвычайная ситуация госуровня

Ситуация на Домбровском карьере г. Калуша Ивано-Франковской области классифицирована как чрезвычайная - государственного уровня.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации, такое решение принято сегодня, 18 июля, на срочном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации, которая обсуждала данные мониторинга Академии горных наук Украины, отделения горно-химического сырья о состоянии бортов Домбровского соляного карьера в Калуше и гидрохимического состава вод в его затопленной части.

Научные работники в Информационном письме к Ивано-Франковской ОГА сообщают, что обнаружен открытый карстовый канал диаметром почти полметра, из которого «вытекает взмученный низкоминерализованный поток грунтовых вод, от 860 до 1300 куб. м в сутки».

На комиссии отмечалось, что в связи с активизацией проникновения вод с северного борта необходимо как можно быстрее начать работы по созданию надежной защиты от проникновения вод в карьер и прекращению разгрузки минерализованных вод за пределы отвалов раскрывных сооружений.

17 июля по этому поводу состоялось внеочередное заседание Калушской городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая решила считать сложившуюся ситуацию «как чрезвычайную регионального или государственного уровня».

По словам председателя областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, первого заместителя председателя облгосадминистрации Василия Плавюка нужно как можно быстрее приступить к выполнению работ по остановке вытекания рассола из Домбровского карьера и действовать в соответствии с программой его консервирования. Он напомнил, что по рекомендациям выездного заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики Совет национальной безопасности рассмотрит ситуацию по Калушу на своем заседании в августе, «поскольку речь идет о выполнении Указа Президента Украины об объявлении территорий города Калуш и сел Крапивник и Сивка-Калушская Калушского района зоной чрезвычайной экологической ситуации».

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций согласилась с решением Калушской городской комиссии, классифицировав ситуацию с вытеканиями, которая сложилась в последнее время на Домбровском карьере, как чрезвычайную - государственного уровня.

Ивано-Франковская облгосадминистрация направит в Кабинет Министров Украины соответствующие материалы - обращение о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на Домбровском карьере. А средства на проведение повторного мониторинга – геофизических исследований найдут в областном бюджете, в расчете на понимание проблемы со стороны профильных постоянных комиссий областного совета.

Справка УНИАН. Домбровский карьер – единственный в мире горный объект, где добычу соли осуществляли открытым способом. Объем выработанного пространства – 52,5 млн. м3. Домбровский карьер эксплуатировался с 1967 г. Карьер затапливается атмосферными и грунтовыми водами. Здесь накоплено более 16 млн м3 рассола. Борта карьера и внешние отвалы разрушаются соляным карстом.

10 февраля 2010 года Президент Украины подписал Указ «Об объявлении территорий города Калуш и сел Крапивник и Сивка-Калушская Калушского района Ивано-Франковской области зоной чрезвычайной экологической ситуации», который утвержден Верховной Радой Украины одноименным Законом Украины от 12 февраля 2010 г.

В выполнение этого Указа Научно-исследовательским и проектным институтом ОАО «Горхимпром» разработан проект «Консервирования Домбровского карьера с рекультивацией внешних отвалов, который прошел комплексную государственную экспертизу.

В июне 2013 г. исполнительный комитет Калушского горсовета заключил договор на выполнение строительно-монтажных работ по данному проекту с ООО «Финансовая энергетическая корпорация Украины» (г. Киев), а в июле генподрядчик начал выполнение подготовительных работ.