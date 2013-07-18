У Присяжнюка обещают не повышать до конца года цены на хлеб

До конца текущего года цены на сорта хлеба, пользующиеся наибольшим спросом, расти не будут. Сдержать цены на них позволят высокий урожай зерновых и поставки муки Аграрным фондом на хлебопекарные предприятия.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия, информирует РБК-Украина.

С марта средние цены в Украине на хлеб пшеничный из муки первого сорта, ржаной хлеб и ржано-пшеничный остаются неизменными. Чтобы и в дальнейшем стоимость хлеба оставалась стабильной, производители, организации сетевой торговли и органы исполнительной власти подписали Меморандум о взаимопонимании. Согласно ему, Минагрополитики совместно с Аграрным фондом продолжит поставлять необходимое количество муки для выпечки хлеба, пользующегося наибольшим спросом. А производители, в свою очередь, не будут поднимать цену на социальные сорта хлеба.

На сегодняшний день в Минагрополитики прогнозируют, что стабильные цены на хлеб сохранятся до конца текущего года. Это удастся благодаря высокому урожаю зерновых, а также поставке хлебопекарным предприятиям муки, произведенной из зерна государственного интервенционного фонда. Сейчас такая мука отпускается во всех регионах по стабильным ценам, на 15-18% ниже рыночных.

Напомним, ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявлял, что в себестоимости производства хлеба лишь 40-48% составляет мука. А более 50% – затраты на вспомогательное сырье, газ и электроэнергию, заработную плату, транспортные расходы и т.п. Эти составляющие себестоимости хлеба постоянно растут. А интегрированность отечественной экономики в мировую и дефицит продовольствия в мире вызывают повышенный спрос на украинское зерно. Это, в свою очередь, поддерживает тенденцию к росту цен на продовольственную пшеницу.

Стоит также напомнить, что в начале месяца производители хлеба и Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с Аграрным фондом и представителями региональных органов власти подписали меморандум о стабилизации цен на социальные сорта хлеба.

Минагрополитики обязалось обеспечить формирование государственного интервенционного фонда, переработку зерна и реализацию муки хлебопекарным предприятиям для производства хлеба, привлекать производителей хлеба и учреждения сетевой торговли к подготовке законодательных актив, регулирующих рынок хлеба.

Областные администрации должны проводить мониторинг льгот и торговых надбавок, способствовать закупке муки и направлению зерна региональных ресурсов в хлебопекарные предприятия.

Производители хлеба обязались не допускать сокращения объемов производства и повышения цен на хлеб, который пользуется наибольшим потребительским спросом.