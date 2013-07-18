Дальнобойщики угрожают перекрыть дорогу на Киев или въезды в порты (видео)

Об этом сообщает ТСН. При въезде в Николаев стоят почти две сотни фур мелких частных перевозчиков.

Они уверяют - машины крупных перевозчиков никто на трассе не взвешивает и не останавливает, а работе малых предпринимателей препятствуют.

Сергей Погребной, заместитель руководителя Укртрансинспекции, которая контролирует допустимый вес фур на дорогах, уверяет, что проверяют всех и на нарушителей составляют акты. Опровергая заявление, участники акции протеста поймали грузовик. проехавший мимо контрольного пункта. Под давлением активистов правоохранители вернули машину на взвешивание.

Кировоградские перевозчики уже второй раз вышли на протест, но говорят, что за несколько недель ничего не изменилось. "Как было, так и осталось. Как возили машины государственных компаний много, так и возят", - говорит Сергей Татаренко, один из перевозчиков.

Кировоградские чиновники, приехавшие к протестующим, предложили водителям самостоятельно бороться с коррупцией на дорогах. "Есть контроль весов. Берите активиста своего, посмотрите график, становитесь рядом и наблюдайте, чтобы машины не пропускали. Вот тогда скажете, что власть ничего не делает", - предлагает Александр Чернявский, заместитель председателя облгосадминистрации.

Кировоградские водители подписали обращение к Министерству транспорта Украины, николаевские - в областное управление МВД. Если после акции ситуация на дорогах не изменится, ее участники обещают перекрыть дорогу на Киев или заблокировать въезды в порты.