Присяжнюк заявляет, что цены на зерно скоро стабилизируются

Из-за того, что в Украине в разгаре жатва и, следовательно, массовое предложение на зерновые, трейдеры пытаются скупить его по заниженным ценам. Но сельхозпроизводители не должны продавать зерно по искусственно заниженной цене, а, в случае необходимости получения оборотных средств, сотрудничать с государственными операторами.

Об этом заявил сегодня во время рабочей поездки в Полтавскую область министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, сообщает РБК-Украина.

«Сегодня невыгодно продавать зерно прямо из-под комбайна в поле по искусственно заниженным ценам. Сельхозпроизводители понимают, что надо выждать период жатвы, когда зернотрейдеры используют ситуацию и снижают цены», – отметил он.

По словам министра, государство на сегодня принимает все меры, чтобы финансово поддержать аграриев. «Аграрный фонд закупил около 1 млн тонн зерна. ГПЗКУ уже финансирует аграриев через механизм залоговых закупок. А с понедельника ГПЗКУ начнет закупки озимых зерновых под урожай 2014 г. по форвардным контрактам. И цена в ближайшее время стабилизируется», – резюмировал Присяжнюк.