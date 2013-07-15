Эксперты рассказали, что надежнее вкладов в иностранной валюте

«Конечно, все заинтересованы, чтобы на рынке было как можно больше различных инструментов инвестирования, которыми и банки, и население могли бы пользоваться. Один из таких сегодня представляют инвестиционные монеты Нацбанка. Стоит отметить, что на сегодня наблюдается хороший спрос на этот инструмент. Для этого есть несколько причин: во-первых, они высокой пробы, что может заинтересовать как нумизматов, так и рядовых граждан, во-вторых, спрос на эти монеты растет в связи с благоприятной конъюнктурой рынка золота», - сказал старший советник ПАО «Альфа-Банк» Роман Шпек.

По его словам,сегодня инвестиционные монеты являются более привлекательным инструментом инвестирования, чем иностранная валюта. «Люди, понимая это, с помощью инвестмонет пробуют заработать. Золото в качестве инвестиций всегда будет интересным, оно на порядок надежнее иностранной валюты», - подчеркнул Шпек.

С этим согласен казначей банка «Даниэль» Василий Невмержицкий. «Высокий спрос на инвестиционные монеты можно довольно легко объяснить. Это монеты высокой пробы, население понимает, что на них можно заработать, впоследствии продав по более высокой цене или разместив в банке в виде банковского вклада в золоте. Это гораздо интереснее и надежнее тех же вкладов в иностранной валюте, особенно в нынешней ситуации в США и еврозоне. Стоит отметить, что этот инструмент инвестирования довольно интересный для банков, ведь операции по ним не облагаются налогами», - подчеркнул банкир

Напомним, за шесть месяцев 2013 г. НБУ реализовал почти 16 тыс. инвестиционных монет на общую сумму 31,15 млн грн. Всего в 2013 г. НБУ отчеканит 34 тыс. инвестиционных монет.

По словам директора генерального департамента регулирования денежного обращения НБУ Виктора Нестеренко, привлекательность инвестмонет заключается в максимальном приближении цены монеты к стоимости драгоценного металла в монете, а также в высокой ликвидности, поскольку разработан и действует механизм обратного выкупа инвестмонет.