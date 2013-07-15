Вице-премьер рассказал, когда начнет работать новое соглашение с Кипром

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов в эфире программы «Факты недели с Оксаной Соколовой» на телеканале ICTV.

«Закон принят в обоих чтениях, мы ждем подписания у Президента. Как только он будет подписан, и будут отработаны необходимые условия в Кабинете министров, документ начнет работать. Я думаю, это произойдет через месяц», - сказал Арбузов.

Он выразил убеждение, что реализация документа принесет миллионные поступления в государственный бюджет. «Это миллионы налогов, это миллионы, которые были выведены, неуплаченные из-за того, что не было прозрачности. В результате у страны останутся миллионные налоги», - подчеркнул первый вице-премьер-министр.

Напомним, 5 июля Верховная Рада приняла закон о ратификации конвенции между правительствами Украины и Кипра во избежание двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений от уплаты налогов на доходы. В поддержку соответствующего закона за заседании украинского парламента отдали голоса 244 народных депутата. Согласно ратифицированной конвенции, дивиденды, которые уплачиваются компанией-резидентом договорного государства резиденту другого договорного государства, могут облагаться налогом в этом государстве.