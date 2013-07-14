Специалисты выяснили, можно ли украинцам есть ранние арбузы и дыни (видео)

В этом году арбузы и дыни на украинских рынках появились почти месяцем раньше, но люди покупать их пока опасаются.

По теме: В Украине начали торговать ранними и опасными овощами (видео)

Тест показал, что содержание нитратов в арбузе - в норме, а в дыне - почти вдвое ее превышает. Но специалисты успокаивают - это не повод отказаться от лакомства. "Можно покупать и дыни, и арбузы, единственная рекомендация - если вы покупаете на рынке, требуйте от продавца экспертное заключение, в котором будет указано фактическое содержание в миллиграммах на килограмм", - говорит лаборант-радиолог Елена Сухенко, сообщает ТСН.

Врачи говорят, что отравить украинцев нитратами - не так уж и просто. "Для этого надо несколько дней есть только арбузы и дыни в больших количествах", - заявляет врач Галина Невзорова.

Чтобы уберечься от негативных последствий специалисты советуют покупать у проверенных продавцов, требовать экспертное заключение, однако даже если документы в порядке - быть осторожными и оставлять на кожице по крайней мере полтора сантиметра мякоти.