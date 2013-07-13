Милиция отреагировала на призывы повторить штурм Святошинского РОВД

Об этом УНИАН заявили в столичном главке милиции, комментируя призывы представителей отдельных общественных организаций организовать сегодня в 20:00 попытку штурма Святошинского райуправления милиции г.Киева.

«В данный момент нет окончательных результатов служебного расследования и выводов прокуратуры относительно этого инцидента», - отметили в главке.

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Также в милицейском главке призвали отдельных лидеров общественных и политических организаций внимательно прислушиваться и понимать высказывания руководства столичной милиции, которое в частности пообещало принять «соответствующие и достаточные», обусловленные законодательством меры по выяснению причины и обстоятельств инцидента и наказания виновных.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Киеве в ходе проведения мероприятий по противодействию нелегальной торговле на рынке «Шлях» в Святошинском районе милиционер ударил активистку КУОРа Ирину Бондарь за просьбу общаться на государственном языке.

Вечером в тот же день около сотни людей пришли к Святошинскому райотделению милиции, протестуя против действий милиционера и требуя его наказать.

Вместе с тем в киевской милиции заявили, что милиционер не бил на рынке «Шлях» девушку, а она сама натолкнулась на его ладони.