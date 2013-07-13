МВД: милиционер не бил активистку, а «выставил вперед ладони»

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве.

В частности, как отметили в ГУ МВД, 12 июля в соответствии с требованиями поручения «О мерах по предупреждению и пресечению стихийной торговли», несколько работников патрульно-постовой службы милиции несли службу на улице Зодчих в Святошинском районе столицы. В это время на территории, прилегающей к рынку «Шлях», группа предпринимателей осуществляла торговлю, не имея никаких разрешительных документов, что является нарушением действующего законодательства.

«Там же находилась представительница одной из общественных организаций. Женщина подстрекала людей на несанкционированную торговлю и игнорирование законных требований правоохранителей. Кроме этого, она выкрикивала в сторону сотрудников милиции нецензурные слова», - подчеркивается в сообщении.

По данным ГУ МВД, «во время разъяснения торгующим гражданам одним из правоохранителей требований действующего законодательства относительно запрещения несанкционированной торговли активистка стала между ним и толпой, спиной к сотруднику милиции и начала двигаться в его сторону».

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«Чтобы не столкнуться с женщиной, правоохранитель выставил вперед ладони. Прикоснувшись спиной к ним, активистка начала громко кричать, что ее ударил работник милиции. Вызывала скорую помощь. Но позвонила по телефону в дежурную часть Святошинского райуправления милиции», - говорится в сообщении.

По данным милиции, с места происшествия она была госпитализирована в одну из больниц Святошинского района Киева. После обследования женщины врачи констатировали ушиб левой половины грудной клетки, других повреждений зафиксировано не было, добавили в ОСО.

При этом в главке милиции указывают, что «заявительница – уроженка Волынской области, 1984 года рождения. Только на протяжении этого года активистка 4 раза задерживалась правоохранителями за нарушение установленного порядка проведения митингов и собраний».

В дальнейшем материалы по обращению активистки были зарегистрированы и переданы в прокуратуру для проведения проверки. По данному факту прокуратурой Святошинского района начато уголовное производство по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий, напомнили в милиции.

В то же время группа предпринимателей совместно с представителями одной из общественных организаций отправились в сторону Святошинского райуправления. «Там они организовали митинг с требованием выдать им сотрудника милиции, который якобы ударил женщину, для совершения самосуда. Более 30 граждан пытались заблокировать вход в райуправление. К собравшимся обратились руководители райуправления и объяснили гражданам, что их требования и действия противоречат действующему законодательству», - говорится в сообщении.

Однако, заявили в ОСО, отдельные митингующие проигнорировали обращение правоохранителей и, грубо нарушая общественный порядок, с применением физической силы пытались проникнуть на территорию райуправления. «При этом они повредили несколько секций металлического забора. После чего неизвестные граждане применили слезоточивый газ против правоохранителей», - отмечается в сообщении.

В результате конфликта 11 сотрудников Святошинского райуправления получили телесные повреждения, они госпитализированы, подчеркнули в ГУ МВД. (УНИАН: ранее в милиции сообщали о 6 правоохранителях, пострадавших во время столкновений возле райотдела).

Впоследствии, добавили в главке, по прибытию на место происшествия руководства столичной милиции была организована встреча с инициативной группой митингующих и народными депутатами. После нее руководитель столичной милиции провел беседу с собравшимися. «После этого граждане и представители отдельных политических сил и общественных организаций мирно покинули территорию райуправления», - говорится в сообщении.

В целом в митинге принимали участие около 100 человек, подавляющее большинство из них – представители политических партий и общественных организаций. Также на мероприятии присутствовали 10 предпринимателей с рынка «Шлях», добавили в милиции.

В настоящее время по данному факту проводится дальнейшая проверка, подчеркнули в ОСО.