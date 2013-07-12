На Донетчине мужчина с кувалдой ограбил почтовое отделение

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Снежнянского городского отделения милиции, правоохранителям поступило сообщение от 60-летней женщины, которая рассказала о совершении неизвестным мужчиной нападения на почтовое отделение, расположенное в одном из поселков города.

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На место происшествия выехали сотрудники милиции, и принятыми мерами гражданин, причастный к совершенному преступлению, был установлен и задержан.

По словам начальника следственного отдела горотдела милиции Виктора Гопилы, задержанным оказался 26-летний нигде не работающий, ранее судимый житель города Снежное, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил ограбить почту. Взяв с собой кувалду, он пришел в зал почтового отделения и стал угрожать 55-летней начальнице этого отделения расправой, требуя деньги.

При этом злоумышленник начал избивать ее, нанося удары молотком по голове и телу, а потом принялся громить технические средства, находящиеся в помещении. Затем, забрав имеющиеся 1,7 тыс гривен и личные вещи потерпевшей, скрылся с места происшествия.

Но вскоре он был задержан сотрудниками уголовного розыска.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (Разбой, соединенный с проникновением в помещение), которая предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

В настоящее время по уголовному производству проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление всех обстоятельств данного преступления. Злоумышленник взят под стражу.