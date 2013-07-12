В Украине намолотили уже 15 млн тонн ранних зерновых, - Присяжнюк

Половину от этого объема сельхозпроизводители уже собрали. Об этом сегодня в ходе рабочей поездки в Николаевскую область сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"Южные области уже заканчивают сбор ранних зерновых. Например, Николаевская область планирует завершить его уже в воскресенье. Всего на сегодняшний день по Украине уже намолочено более 15 млн т ранних зерновых культур. А это более половины от запланированного урожая ранних зерновых, который станет рекордным", - подчеркнул министр.

Глава ведомства также отметил, что в этом году урожайность зерновых возросла на 7,7 центнера с га по сравнению с прошлым годом. И она будет увеличиваться и в дальнейшем, поскольку в жатву активно включаются центральные и северные регионы, у которых более высокая урожайность.

"Мы сегодня находимся в хозяйстве, где урожайность озимой пшеницы составляет около 60 центнеров с га. Конечно, это весьма показательно. Ведь мы стремимся нарастить производство зерна по Украине именно за счет повышения урожайности", - добавил Николай Присяжнюк.