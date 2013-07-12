Замначальника Врадиевского райотдела милиции оставили под арестом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

"Защитой подозреваемого была внесена апелляция относительно изменения избранной ему меры пресечения. Суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым подозреваемому К. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает ведомство.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Николаевской области 4 июля задержала майора милиции замначальника Врадиевского РОВД-начальника криминальной милиции Михаила Кудринского.

Суд первой инстанции арестовал его до 31 августа.

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Ведется расследование преступления согласно ч.2 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями).

Справка УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение). По подозрению в совершении данного преступления задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко.

После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая женщина.

За сокрытие обстоятельств происшествия задержан уволенный начальник Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из преступников создавать алиби, и арестован заместитель начальника Врадиевского РОВД Михаил Кудринский.