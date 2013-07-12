В Украине инвестиции в доллар приносят меньше дохода - эксперт

"Украинцы, в отличие от американцев, спекулируют не на курсе акций, а на курсе доллара. При этом риск почти одинаковый. Можно вложить удачно или неудачно деньги в акции, и можно так же с доходом или убытком инвестировать деньги в доллары или евро", - убежден эксперт.

Финансист отмечает, что первое полугодие 2013 г. показало, что, несмотря на все прогнозы о девальвации гривны, ничего существенного не произошло. С января по июль 2013 г. гривна по отношению к доллару девальвировала всего на 0,3708%.

"Это даже не мало - это до невероятности мало. Получается, что тот, кто хранил деньги в долларах и надеялся на доход, за полгода 2013 г. заработал всего 0,74% годовых. Такого низкого дохода, даже самые консервативные ценные бумаги не приносят", - считает Охрименко.

В связи с этим он считает бессмысленными ожидания, что инвестиции в доллары могут принести существенный доход в валюте в 2013 и 2014 гг. Эксперт это аргументировал тем, что любые инвестиции в доллар приносят дохода меньше, чем составляет инфляция в Украине.