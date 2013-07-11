Поисковики нашли захоронение 16 воинов дивизии "Галичина”

Как отметил в комментарии УНИАН директор предприятия „Доля”, депутат Львовского областного совета Святослав Шеремета, останки принадлежат 16 воинам дивизии «Галичина», которые в составе войск вермахта принимали участие в битве - известной в истории как «Бродовский котел» - в июле 1944 года.

По словам депутата Шереметы, то, что останки принадлежат именно воинам дивизии «Галичина», подтверждают найденные в исследовательском раскопе могилы артефакты, в частности награды, остатки ткани от формы, пуговицы, обувь и другие вещи. Также о том, что здесь покоятся воины дивизии «Галичина», утверждают и старожилы села, которые были очевидцами того, как односельчане хоронили погибших на окраинах села Гологоры.

Справка УНИАН. КП ЛОС “Доля”— коммунальное предприятие Львовского областного совета по поиску захоронений участников национально-освободительной борьбы и жертв войн, депортации и политических репрессий.