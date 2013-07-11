Украина сократила импорт газа из России на 35%

Украина в январе-июне 2013 года сократила импорт газа из Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 35% - до 10,3 млрд куб. м, сообщает пресс-служба компании «Укртрансгаз».

«За 6 месяцев 2013 года в газотранспортную систему Украины из Российской Федерации поступило 10,3 млрд. куб. м. природного газа, что на 35%, или 5,6 млрд куб. м, меньше показателей аналогичного периода 2012 года», - сказано в сообщении.

«Несмотря на уменьшение импорта, все заявки на прокачку газа через ГТС «Укртрансгаз» выполняет в полном объеме на 100% и в отмеченные сроки», – цитирует пресс-служба председателя правления ПАО «Укртрансгаз» Сергея Винокурова.

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Как ранее сообщал УНИАН, цена российского газа, поставляемого в Украину по контракту с российским газовым монополистом «Газпромом» от 2009 года, с учетом скидки, зафиксированной в российско-украинских межправительственных соглашениях, в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров.

Цена российского газа по контракту от 2009 года между НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Газпром» в июне 2013 года составляла 426,1 долл. за 1 тыс. кубометров.

Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2013 года, с учетом скидки, составляла более 406 долларов США за тыс. куб. м.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин ранее заявил, что объем импорта российского газа в 2014 году может составить порядка 18 млрд кубометров или еще меньше, что фактически повторяет показатель прогнозного баланса газа на 2013 год.

Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.