Азаров предложил Shell приобщиться к добыче газа в Украине

Об этом премьер-министр заявил во время встречи с делегацией компании Shell, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

«Я хочу предложить компании Shell приобщиться к добыче газа не только из нетрадиционных пластов, в частности сланцевых, но и к его добыче из традиционных месторождений», - сказал Азаров.

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При этом он подчеркнул, что сейчас Украина ставит специальные станции докачивания газа, которые увеличивают давление на действующие и истощенные месторождения, и, в частности, это позволяет на 25-30% увеличить объемы добычи углеводородов, а поэтому Украина заинтересована в привлечении передового опыта Shell.

В свою очередь, Директор международных проектов поиска и разведки углеводородов, член правления компании Royal Dutch Shell Энди Браун отметил, что компании интересно сотрудничество с Украиной в традиционной добыче углеводородов.

«Мы могли бы сотрудничать и обмениваться знаниями, совместно разрабатывая истощенные и традиционные месторождения, мы могли бы передавать вам наши технологии», - сказал Энди Браун.

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Он проинформировал, что сейчас компания Shell в Нидерландах применяет специальные технологии для увеличения добычи газа из истощенных месторождений, в частности этот опыт можно передать Украине.

Как известно, правительство подписало соглашение с компанией Shell о разделе продукции на добычу сланцевого газа на Юзовской площади, ресурсы которой оцениваются в более 4 трлн кубических метров газа.