Биржевые торги по продаже акций «Сумыхимпром» на аукционе не состоялись

Торги должны были состояться в рамках Единого плана-графика продажи в 2013 году объектов групп В и Г на конкурсах и биржевых торгах, утвержденного распоряжением Фонда государственного имущества Украины №825 от 12 июня 2013 года.

Согласно Единому плану-графику, 100% акций ПАО «Сумыхимпром» должны быть проданы до конца текущего года.

При этом государство планировало во II-IV квартале продать 92,75% акций на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу аукциона.

Еще 2,25% акций ФГИУ готовит к продаже по льготной цене работникам предприятия и другим гражданам, имеющим право на льготное приобретение акций.

5% акций со стартовой ценой 21,734 млн. грн. было размещено на бирже с целью реализации на аукционе методом повышения и понижения цены. Эта процедура обычно применяется для изучения спроса на актив и определения объективной цены госпакета. В Фонде госимущества рассчитывали, что проводимая в отношении «Сумыхимпром» процедура банкротства существенно не повлияет на подготовку предприятия к продаже. Отсутствие заявок на биржевую покупку 5-процентного пакета может привести к пересмотру планов ФГИУ относительно приватизации предприятия, например, в части стартовой цены.

Процедура банкротства в отношении ПАО «Сумыхимпром» была начата Хозяйственным судом Сумской области в январе 2012 года. В октябре прошлого года этот же суд начал процедуру санации предприятия. Срок санации – 12 месяцев.

Справка. ПАО «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, специализирующийся на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды.

Промышленная площадка предприятия занимает 226 гектаров. В состав предприятия входят: 11 основных цехов, 20 вспомогательных цехов, 7 подразделений непромышленной группы (комбинат общественного питания, санаторий-профилакторий и др.).

В 2012 году «Сумыхимпром» сократило выпуск двуокиси титана на 12,8% – до 39,309 тыс. тонн, тогда как производство минеральных удобрений возросло на 1% – до 372,659 тыс. тонн.

Чистый доход предприятия в 2012 году уменьшился по сравнению с 2011 годом на 0,9% и составил 2,9 млрд. грн. При этом чистый убыток вырос в 80,5 раз (на 207,2 млн грн.) и составил 209,811 млн. грн.