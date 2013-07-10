Суд перенес рассмотрение многострадального дела о гибели Индило

Деснянский райсуд Киева сегодня перенес рассмотрение дела относительно обстоятельств смерти студента Игоря Индило в Шевченковском райуправлении столичной милиции на 10.00 18 июля из-за неявки адвоката Александра Плахотнюка, который защищает в суде одного из обвиняемых сотрудников милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня должно было состояться первое судебное заседание по рассмотрению дела по существу, которое прокуратура уже во второй раз возвращает на судебное рассмотрение.

Как сообщал УНИАН, Индило умер в Шевченковском райотделе милиции 18 мая 2010 года - участковый милиционер забрал Индило из одного из общежитий в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками райуправления милиции. Позже дело было передано на расследование в прокуратуру столицы. В прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной небрежности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд столицы осудил участкового Сергея Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед этим суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного подсудимого - старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по части 1 статьи 367 (служебная небрежность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индило подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.

15 мая этого года Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил на новое судебное рассмотрение уголовное дело по факту смерти Индило.