В столкновении Опеля и Газели погибли три человека

Сегодня в 1.55 вблизи пгт Новая Боровая Володарско-Волынского района Житомирской области на 128-ом км автодороги Выступовичи - Житомир произошло столкновение легкового автомобиля Opel Rekord с автомобилем „Газель”, в результате чего погибли три человека.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, один потерпевший госпитализирован в районную больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Житомирской области.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.