В столкновении Опеля и Газели погибли три человека
08:35, 10 июля 2013Общество
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В Житомирской области жертвами ДТП стали три человека.
ДТП произошла ночью
Сегодня в 1.55 вблизи пгт Новая Боровая Володарско-Волынского района Житомирской области на 128-ом км автодороги Выступовичи - Житомир произошло столкновение легкового автомобиля Opel Rekord с автомобилем „Газель”, в результате чего погибли три человека.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, один потерпевший госпитализирован в районную больницу.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Житомирской области.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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