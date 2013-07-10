Мэр Сум: коммуналка полностью легла, нет ни капли топлива

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил городской голова Сум Геннадий Минаев.

«Коммуналка полностью «легла»... И не то, чтобы КП «Зеленстрой», КП «Горсвет» или КП «Спецкомбинат» - здесь вообще речь не идет. Остановилось уже и КП «Дорремстрой»! Помилуй Боже, даже у Александра Вегеры (директор «Дорремстроя» - УНИАН) нет ни капли топлива. И взять в долг негде, а купить не за что. Резерв раскрывать - вроде снега нет, нет и чрезвычайной ситуации. Да и резерва того - два дня при хорошей работе. Реально все - нуль!», - написал Минаев.

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Как сообщал УНИАН, мэры ряда городов из разных регионе страны ранее заявляли, что деньги местных бюджетов, предназначенные для проведения ремонтов и развития инфраструктуры в регионах, заблокированные на счетах Госказначейства.

В Украине началась акция «Казначейство, отдай городу деньги». В начале июля к ней присоединились Сумы: мэр поручил вести на муниципальном информационном портале реестр платежей главных распорядителей бюджетных средств. Так община города будет иметь достоверную информацию о ситуации с движением средств по казначейским счетам. Ведь, фактически, движение средств блокируется в Сумах с 17 мая 2013 года.

По информации пресс-службы Сумского горсовета, по состоянию на 20 июня кредиторская задолженность по предоставленным, но не проведенным Казначейством платежным поручениям, составляет более 7,914 млн грн.