В Харьковской области в ДТП попал пьяный инспектор ГАИ

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, авария произошла 8 июля около 20.00 на трассе Киев-Харьков-Должанский. Водитель автомобиля ВАЗ-21093 не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.

Работники ГАИ, выехавшие на место происшествия, установили, что за рулем собственного автомобиля находился 26-летний инспектор роты ДПС по обслуживанию стационарных постов ГАИ. Инспектор находился вне службы.

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“При визуальном осмотре водитель находился в нетрезвом состоянии”, - отметили в милиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.