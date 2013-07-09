Самой большой популярностью среди абитуриентов пользуется КНУ

Больше всего заявлений о поступлении подано в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 22 429 заявлений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

В сообщении отмечается, что в рейтинге десяти высших учебных заведений по количеству поданных заявлений также находятся: Национальный авиационный университет (17 208 заявлений), Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (16 817 заявлений), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (14 523 заявления), Национальный университет «Львовская политехника» (13 503 заявления), Национальный педагогический университет имени М.Драгоманова (12 697 заявлений), Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина (12 369 заявлений), Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (12 074 заявления), Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара (11 958 заявлений), Киевский национальный торгово-экономический университет (10 688 заявлений).

По состоянию на 9.00 9 июля 2013 года в высших учебных заведениях Украины зарегистрировано 742 400 заявлений от 257 600 абитуриентов.

В том числе зарегистрировано заявлений в электронном виде – 219 000; в бумажном виде – 523 400. Подано всего заявлений в вузы І-ІІ уровней аккредитации – 128 900. Подано всего заявлений в вузы ІІІ-ІV уровней аккредитации – 613 500.