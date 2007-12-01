У своего дома застрелен политтехнолог Блока Литвина

В пятницу, поздно вечером, в Борисполе Киевской области несколькими выстрелами из огнестрельного оружия был убит политконсультант одной из американских компаний, гражданин Украины Олег Шеремет, 1966 года рождения.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью УМВД Украины в Киевской области, сообщение об этом поступило в 23.20 от медсестры городской больницы, в которую был доставлен пострадавший, где он вскоре умер.

Как отметили в ЦОС, по имеющейся информации, О.ШЕРЕМЕТ был убит у своего дома.

В настоящее время следственным управлением милиции Киевской области возбуждено уголовное дело по ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Правоохранительные органы имеют несколько версий убийства, однако, в настоящее время они, не разглашаются.

26 октября в Киеве на Олега Шеремета уже было совершено покушение, когда он ехал на встречу в Бориспольскую районную государственную администрацию. В качестве коммерческого директора «Земельно-ресурсного клирингового центра» Олег Шеремет занимался юридической поддержкой жителей села Большая Александровка по вопросу продажи земельных паев. Возле машины на О.ШЕРЕМЕТА напали двое неизвестных, которые нанесли ему несколько ножевых ранений и ударов битами. Несмотря на это, пострадавший смог доехать к месту встречи и там ему вызывали «скорую».

На выборах в Верховную Раду Олег Шеремет руководил группой американских политтехнологов во главе с Гери КЕЛНЕРОМ, которые консультировали Блок Литвина.