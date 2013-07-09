Директора Большого театра уволили из-за балерины

Полномочия А.Иксанова истекают в 2014 году, но отставка гендиректора состоится уже 9 июля. Об этом вечером 8 июля сообщил сайт "Сноб" со ссылкой на собственные источники и подтвердил РИА Новости источник в Министерстве культуры РФ.

"Рассматривались три возможных кандидата на пост генерального директора Большого театра: генеральный директор Музтеатра Станиславского Владимир Урин, Михаил Швыдкой и исполнительный директор попечительского совета Большого театра Александр Будберг. Все эти кандидаты за последнюю неделю неоднократно бывали в министерстве", - сказал собеседник агентства.

Эту же информацию подтвердили РосБизнесКонсалтингу источники в театральных кругах.

По данным телеканала "Дождь", причиной отставки А.Иксанова послужил конфликт с балериной и депутатом Государственной Думы от фракции "Единая Россия" Светланой Захаровой.

Этот скандал стал "последней каплей", переполнившей чашу терпения, вторит газета "Известия". Уже год Большой театр сотрясают громкие скандалы.