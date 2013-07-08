«Кусум Фарм»: В Украине – для украинцев!

Орден "За заслуги" был учрежден в 1996 году для отличия граждан за выдающиеся достижения на благо Украины. За это время кавалерами ордена стало более четырехсот человек и среди их числа Раджив Гупта.

Раджив Гупта родился в Индии, но уже 25 лет живет и работает в Украине. Он начал свою карьеру в один из самых сложных периодов нашей страны, увидев высокую потребность жителей Украины в лекарственных препаратах. Уже в 1997 году Раджив основал компанию «Гледфарм», ставшую одной из ключевых дистрибьюторов, поставляющих препараты ведущих индийских фармацевтических компаний на украинский рынок. После успешного выведения на рынок Украины более десятка препаратов, Раджив принял решение о строительстве собственного производства. В 2005 году началось строительство фармацевтического завода «Кусум Хелтхкер ПВТ. Лтд» в Индии, который уже через 2 года был запущен в эксплуатацию. А в августе 2009 года начал свою работу современный украинский завод «Кусум Фарм», который построен был в Сумах.

Завод «Кусум Фарм» является одним из самых современных фармацевтических заводов на территории Украины. Раджив Гупта не только успешный бизнесмен, но и великолепный руководитель. Он высоко ценит сотрудников компании и проявляет заботу о своем коллективе. На сегодняшний день в украинской компании работает более 700 сотрудников, которые постоянно проходят специальное обучение, повышая свою квалификацию и получая возможность карьерного роста. Оба завода «Кусум Фарм» оснащены современным оборудованием, обеспечивают полный цикл производства лекарственных препаратов и сертифицированы согласно стандартам Европейского союза GMP и правилам PIC/S.

Сегодня группа компаний «Кусум» объединила в себе «Кусум Хелтхкер ПВТ. Лтд», «Кусум Фарм, а также дистрибьюторскую компанию "Гледфарм ЛТД". Продуктовый портфель компании включает препараты, предназначенные для лечения сердечно-сосудистых, гастроэнтерологических, эндокринных заболеваний, а также антибиотики, противогрибковые, обезболивающие и другие группы препаратов. Эти препараты представлены не только на рынке Украины, но также поставляются в Казахстан, Узбекистан, Молдову, Таджикистан, Филиппины, Вьетнам и другие страны.

«Кусум Фарм» один из самых успешных современных фармацевтических заводов в Украине, который производит качественные и жизненно важные препараты, которые лидируют в своих сегментах. Раджив Гупта гордится своими достижениями и считает Украину своей второй родиной, поэтому слоган компании звучит следующим образом: В Украине – для украинцев!