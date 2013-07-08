В МВД рекомендуют активистам из Врадиевки подать заявку на протест (видео)

В Главном управлении МВД Киева спокойно восприняли известие о шествии активистов из Врадиевки на Киев. Об этом пишет издание Коммерсант-Украина.

"Необходимо только, чтобы они надлежащим образом подали заявку в Киевскую городскую госадминистрацию. После этого мы рассчитаем количество сил и средств, необходимых для охраны порядка,— рассказали в ГУ МВД.— Если они попытаются провести несанкционированное мероприятие, то милиция отреагирует соответствующим образом".

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Как известно, 5-6 июля в ряде городов страны состоялись акции в поддержку жителей Врадиевки. Так, 5 июля около 30 активистов пикетировали Запорожскую облгосадминистрацию. В тот же день в Харькове прошли сразу две акции, в которых приняли участие около 100 человек. 6 июля около 50 жителей Донецка пикетировали областное управление МВД с требованием отставки руководства МВД. Аналогичная акция с участием около 30 человек состоялась в Джанкое (АР Крым).

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